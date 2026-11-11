Ataque armado en establecimiento comercial de Esquipulas deja dos muertos y dos heridos

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Un ataque armado en el interior de un establecimiento comercial en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, dejó como saldo dos personas muertas y otras dos heridas.

Las cámaras de seguridad grabaron los momentos de pánico que vivieron los presentes en el local. En el video se observa a dos sujetos fuertemente armados que comenzaron a disparar de inmediato.

En las imágenes se aprecia que unos hombres estaban en la barra y otros ciudadanos en las mesas mientras conversaban. Tras lo sucedido, los pistoleros se dieron a la fuga. Hasta el momento, las autoridades policiales no han informado sobre sus capturas, por lo que las investigaciones continúan.