Ataque con botella contra joven caponero en bar de Managua le provoca pérdida de un ojo

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Un joven conductor de caponera perdió totalmente el ojo izquierdo tras recibir un botellazo en las afueras de un bar del barrio Jonathan González, en Managua. El ataque se originó por supuestas rencillas personales entre la agresora y la pareja sentimental de la víctima.

José Ignacio Mora González relató que la mujer salió del bar y comenzó a insultarlo mientras él esperaba que le despacharan una orden de alitas de pollo. La agresora intentó lanzar una botella en una primera ocasión, pero el dueño del establecimiento se lo impidió.

Minutos después, la mujer tomó otra botella llena y le propinó el golpe que le causó la pérdida del ojo. El afectado fue dado de alta del Centro Nacional de Oftalmología y anunció que presentará el epicrisis para reiniciar el proceso judicial.