Adulto mayor muere atropellado en Carazo tras recuperar una yegua que le habían robado

Un hombre de 74 años falleció en la unidad de cuidados intensivos del hospital Antonio Lenín Fonseca, en Managua, luego de ser atropellado por un vehículo en el sector Las Marías, en Santa Teresa, Carazo. La víctima regresaba a caballo a su vivienda tras recuperar una yegua que le habían robado en el hípico de Jinotepe.

El fallecido fue identificado como Juan Pablo Álvarez Medrano, conocido popularmente como Popeyes. El impacto lo provocó un automóvil de color gris conducido por Benjamín Antonio Cruz Linarte, de 48 años.

Investigaciones preliminares de la Policía Nacional señalan que el conductor supuestamente manejaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

Debido a un trauma craneal severo, el anciano fue trasladado inicialmente al hospital de Jinotepe. El conductor permanece detenido mientras las autoridades determinan las responsabilidades del siniestro.