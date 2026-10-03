Conductor de 80 años pierde el control y atropella a 13 personas en Argentina

Un vehículo conducido por un hombre de 80 años atropelló a 13 personas tras perder el control y subir a la acera en la Avenida General Gómez, en Cerrillos, Argentina.

Entre los heridos figuran cuatro menores de edad que fueron embestidos por el automóvil.

El momento del accidente quedó grabado en una cámara de seguridad, donde se observa a algunas personas escapar en cuestión de segundos.

El conductor también recibió atención médica tras lo sucedido, mientras los investigadores intentan determinar la causa del accidente.