Taxi arrolla a mujer con muletas y le causa la muerte en barrio Loma Fresca de Bluefields

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Una mujer de 55 años falleció de manera instantánea la tarde del miércoles tras ser arrollada por un taxi en el barrio Loma Fresca, sector del Galerón, en Bluefields.

La víctima, identificada como Ana Cristina González, se movilizaba con muletas tras la amputación de una de sus piernas.

Videos de seguridad captaron el momento en que la mujer cruzaba la calle sin observar a ambos lados de la vía.

En cuestión de segundos fue atropellada y posteriormente las llantas del taxi pasaron sobre su humanidad.