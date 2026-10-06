Autobús escolar se vuelca y deja dos muertos, incluida una estudiante

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana del lunes en Winter Haven, Florida, dejó dos personas fallecidas y varios heridos luego de que un autobús escolar se volcara tras ser impactado por varios vehículos.

De acuerdo con las autoridades, el autobús transportaba a cerca de 40 personas y se dirigía hacia Winter Haven High School poco después de las 6:00 de la mañana. Según el jefe de policía del condado Polk, Grady Judd, un automóvil que circulaba en sentido contrario cruzó la línea central y chocó contra uno de los costados del autobús, cerca de las ruedas traseras.

El fuerte impacto desprendió una de las llantas del autobús y provocó que este terminara chocando de frente contra un Jeep que circulaba en sentido contrario. Tras la colisión, el Jeep se incendió y una de las personas que viajaba en el vehículo murió.

El accidente también cobró la vida de una estudiante de décimo grado que viajaba en el autobús. “Fue un choque horrible. Fue una mañana terrible y trágica. Perdimos a una hermosa estudiante de décimo grado”, declaró Judd durante una conferencia de prensa.

Tras el siniestro, los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para trasladar a los heridos a centros médicos, identificar a las personas involucradas y reunir a los estudiantes con sus padres.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántos estudiantes resultaron heridos ni han informado sobre la condición médica de las personas trasladadas a hospitales. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias que provocaron el fatal accidente.