Autoexamen mensual de mama permite detectar nódulos y salvar vidas

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El autoexamen de mama es una práctica mensual que permite a las mujeres conocer su cuerpo y detectar anomalías.

Se realiza una semana después de la menstruación, frente a un espejo o acostada, y debe extenderse hasta la axila.

La doctora Xóchitl Centeno explica que se debe buscar una bolita dura que no se mueve ni duele. También se deben observar cambios de coloración, hundimiento del pezón o salida de líquido sanguinolento. El cáncer de mama duele generalmente en etapas avanzadas, por lo que la detección temprana es vital.