Avión ambulancia desaparece en el Atlántico con seis personas a bordo

Un avión ambulancia Gulfstream G100 desapareció en el Atlántico durante la madrugada del sábado mientras viajaba desde Bermudas hacia Boston, con seis personas a bordo: un paciente, un familiar, dos pilotos y dos integrantes del equipo médico.

La aeronave despegó de Bermudas alrededor de las 11:40 p. m. y, cuando se aproximaba a Boston, el piloto reportó una emergencia. Durante las comunicaciones con el control aéreo se informó que la tripulación estaba llegando “a ciegas” y posteriormente se reportaron problemas eléctricos.

Minutos después, alrededor de la 1:12 a. m., el avión perdió las comunicaciones por radio y dejó de aparecer en el radar. La aeronave debía aterrizar en Boston poco después, pero nunca llegó a su destino. Además, el vuelo habría descendido rápidamente desde unos 24.000 pies hasta aproximadamente 11.000 pies antes de desaparecer de los radares.

Tras recibir la alerta, las autoridades activaron un operativo de búsqueda y rescate en la zona del Atlántico frente a Nantucket, con la participación de aviones, helicópteros y embarcaciones de la Guardia Costera. Hasta el momento, la aeronave no ha sido localizada y tampoco se ha confirmado el estado de las seis personas que viajaban a bordo. La búsqueda continúa mientras las autoridades intentan determinar qué ocurrió durante los últimos minutos del vuelo.