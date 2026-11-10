Avioneta aterriza de emergencia en una carretera de Florida y pasa sobre la parte superior de una camioneta

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Una avioneta tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una carretera de Florida, Estados Unidos y pasó impactando contra la parte superior de una camioneta que circulaba por la zona. Pese al incidente, no se reportaron personas lesionadas.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, en Bayshore Road, próximo a la Interestatal 75, en North Fort Myers. La aeronave, una Cessna 172D Skyhawk, era ocupada por dos pilotos que reportaron una falla mecánica durante el vuelo, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Lee.

Un video grabado por testigos muestra el momento en que la avioneta desciende a gran velocidad sobre el asfalto.

La colisión provocó daños materiales en ambos vehículos y congestionó el tráfico. Al lugar acudieron agentes del sheriff, equipos de emergencia y personal del Departamento de Transporte de Florida.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el piloto reportó problemas en el motor y anunció que investigará las causas del aterrizaje. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de los involucrados.

El sheriff Carmine Marceno destacó que el incidente tuvo un desenlace favorable, ya que todos los involucrados salieron ilesos. Testigos que presenciaron la escena manifestaron su sorpresa al observar la aeronave desplazándose sobre la carretera.