Santa Claus nicaragüense apoya a madre de niño con insuficiencia renal en Tipitapa

Víctor Rosales Duarte, conocido como el Santa Claus de Nicaragua, visitó la ciudad de Tipitapa para apoyar a una madre cuyo hijo de 9 años padece insuficiencia renal crónica en etapa 5.

La madre del menor, Yamile Larga Espada, recibe donaciones a través del número 7899-5977 para cubrir las necesidades del niño, quien será sometido a un trasplante de riñón donado por su padre.

Rosales Duarte entregó una pulpería con arroz, frijoles, aceite, café y pañales, y solicitó a la comunidad donar una refrigeradora y estantes para el negocio. La iniciativa busca garantizar la alimentación del menor durante su proceso médico.