Policía reporta 1,333 accidentes y 83 conductores ebrios en una semana

La Policía Nacional presentó su balance semanal de siniestros viales con 1,333 colisiones registradas en todo el país. El informe detalla 25 personas lesionadas y la detención de 83 conductores en estado de ebriedad.

Las motocicletas continúan siendo el vehículo con mayor nivel de riesgo, figurando en 384 accidentes durante los siete días evaluados. Managua se consolida como el epicentro de accidentes viales con 851 colisiones, seguido por Matagalpa con 69, Masaya 62, León 59, Estelí 53 y Chinandega 40.

Las autoridades realizaron 23,198 inspecciones vehiculares y detuvieron a 351 ciudadanos por transitar sin licencia de conducir. Como parte del plan para reducir la accidentalidad, la institución mantiene operativos en 84 tramos carreteros priorizados y controles de velocidad.