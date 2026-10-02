Jaguares One y Real Estelí lideran victorias en la Liga Superior Femenina de Baloncesto

La Liga Superior Femenina de Baloncesto de Nicaragua vivió una nueva jornada con victorias de Jaguares One, las Leonas de la Alcaldía de Managua y el Real Estelí Femenino.

Los resultados consolidan la actividad del baloncesto nacional en su rama femenina.

Jaguares One venció a la UNAN Managua con marcador de 85 a 64 en uno de los encuentros de la jornada.

Las Leonas de la Alcaldía de Managua se impusieron 68 a 60, mientras que el Real Estelí Femenino logró una amplia victoria de 93 a 44 frente a la UNAN de León.

La continuación del campeonato mantiene la expectativa de los aficionados al baloncesto nicaragüense.