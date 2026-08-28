Barcelona derrota 2-0 al Athletic Club y suma su segunda victoria consecutiva en La Liga

El Barcelona venció 2-0 al Athletic Club de Bilbao este jueves en el Camp Nou, en un partido reprogramado de la primera jornada de La Liga. El equipo dirigido por Hansi Flick logró su segunda victoria consecutiva en el campeonato.

Rafinha abrió el marcador al minuto 37 tras una asistencia de Pedri, estableciendo el 1-0 antes del descanso. Fermín López sentenció el partido al minuto 81 aprovechando un error defensivo de Aymeric Laporte para el 2-0 definitivo.

El Barcelona acumula seis puntos de seis posibles tras su goleada 5-0 sobre el Elche en la jornada anterior. El encuentro destacó por el debut de Rodri Hernández con la camiseta azulgrana. El Athletic Club continúa sin sumar unidades en sus dos primeras presentaciones del torneo.