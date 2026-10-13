Barcelona golea al Galatasaray y mantiene su paso perfecto en la temporada

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El FC Barcelona remontó un marcador adverso y venció 4-1 al Galatasaray este martes en Estambul, durante la segunda jornada de la Liga de Campeones, en un partido que pasó de la tensión a la fiesta azulgrana. Pese al gol inicial de Alexey Batrakov al minuto 28, el conjunto dirigido por Hansi Flick reaccionó antes del descanso con el empate de João Cancelo (43’).

En la segunda parte, Fermín López (50’) y Anthony Gordon (53’), ambos tras asistencias de Lamine Yamal, dieron vuelta al marcador, mientras que Karim Adeyemi sentenció la goleada al 65’. Con este resultado, el Barcelona extendió su inicio perfecto y sumó su décima victoria en diez partidos disputados en la temporada, antes de afrontar importantes compromisos ante el Real Betis, el PSG y el Real Madrid. Por su parte, el Galatasaray sufrió su segunda derrota en dos jornadas de Champions y continúa sin sumar puntos en la competición.