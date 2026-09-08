Barcelona golea y se afianza como líder invicto de la Liga Española

El Barcelona se consolidó como líder de la Liga Española tras vencer en su compromiso. El equipo azulgrana alcanzó las cuatro victorias en cuatro partidos disputados.

La goleada del Barcelona tuvo como figuras a Lamine Jamal, con dos tantos, Fermín, Rafinha y Pedri. Con este resultado, el equipo catalán suma 12 puntos y una diferencia de gol de +15.

El Real Madrid, por su parte, cayó por 1-0 contra el Betis, ubicándose en la tercera posición con 9 puntos. El Betis ocupa el cuarto lugar de la tabla.