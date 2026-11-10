Barcelona remonta al Atlético de Madrid y se mantiene líder con 33 puntos

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El Barcelona remontó y terminó ganando 2 goles por 1 al Atlético de Madrid en el duelo de la Liga Española.

El conjunto azulgrana se mantiene como líder de la tabla de posiciones con 33 puntos y como uno de los principales contendores al título.

El Atlético comenzaba ganando el compromiso y Giuliano Simeone consiguió el primer tanto del partido. Simeone llegó a rematar dentro del área para meter el 1-0.

A los minutos, Fermín López Marín anotó el tanto que le dio la vuelta al marcador, el 2 a 1 frente al equipo colchonero.

El Barcelona suma 33 puntos, con 11 victorias, una derrota, 48 goles a favor, 13 en contra y una diferencia de +35.

El Real Madrid queda en la segunda posición con 30 puntos, producto de 10 victorias y un par de derrotas.