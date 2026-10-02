Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el 25 de octubre en el primer clásico de la temporada

El primer clásico de LaLiga 2026/27 ya tiene fecha y hora confirmadas. Barcelona recibirá al Real Madrid el domingo 25 de octubre a las 9:00 p. m. (hora de España) en el Spotify Camp Nou, en un partido correspondiente a la jornada 10 del campeonato español.

El conjunto azulgrana, dirigido por Hansi Flick, llegará al esperado encuentro con figuras como Raphinha, Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Pau Cubarsí, Karim Adeyemi y Anthony Gordon. Por su parte, el Real Madrid de José Mourinho contará entre sus principales nombres con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Arda Güler, Federico Valverde y Thibaut Courtois.

El encuentro será uno de los grandes atractivos de la temporada y marcará el primer enfrentamiento entre ambos clubes en la campaña 2026/27. LaLiga también confirmó que el partido se disputará el 25 de octubre a las 21:00 horas y que será el primer clásico de la temporada.