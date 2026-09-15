Barrera de toros en Masaya deja una persona gravemente herida y tres lesionados

Una persona gravemente herida y al menos tres lesionados dejó una barrera de toros celebrada en la ciudad de Masaya en el marco de las fiestas patronales en honor a San Jerónimo. La víctima, integrada en el grupo de toreros improvisados, intentó tocar al animal, que reaccionó lanzándolo por los aires y arremetiendo contra él con ferocidad.

El incidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales donde se observa el momento en que el toro embistió al joven tras caer al suelo. La reacción del animal cesó cuando varios hombres intervinieron arrastrando al herido, quien quedó completamente desvanecido.

Equipos de seguridad trasladaron de emergencia al joven al Hospital Humberto Alvarado, donde permanece bajo pronóstico reservado. Las autoridades confirmaron que los otros tres afectados recibieron atención médica por lesiones menores.