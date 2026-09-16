Bebé de dos meses muere tras recibir masaje de supuesto médico naturista en Managua

Un bebé de dos meses falleció supuestamente tras recibir un masaje terapéutico de un médico naturista en el barrio Villa Reconciliación, en Managua, y su cuerpo ingresó a la morgue del Instituto de Medicina Legal el sábado por la noche.

Según informes preliminares, la madre del menor, Lizeth Tapia, de 31 años, llevó al pequeño al consultorio del supuesto médico naturista Marcos Antonio Prado, de 57 años, debido a que el bebé se encontraba enfermo, y durante el procedimiento el lactante perdió el conocimiento de manera repentina.

La doctora Juana Melia Alvarenga Galeano, especialista en medicina natural con 20 años de experiencia, enfatizó que los recién nacidos son sumamente frágiles y que un masaje mal ejecutado puede provocarles fracturas o lesiones internas fatales.

La especialista explicó que muchas madres recurren a personas sin preparación cuando los bebés presentan hundimiento en la cabeza, una condición conocida popularmente como la caída de la mollera, y que esa práctica empírica de las parteras tampoco está indicada.

Tanto la madre como el supuesto médico naturista permanecen detenidos en la estación 6 de la policía bajo proceso de investigación, y las autoridades esperan el informe oficial de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.