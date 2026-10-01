Biólogo advierte que sentarse sobre una tortuga marina lastima su columna vertebral

El biólogo Iván Villagra advirtió que sentarse sobre una tortuga marina lastima al animal porque su caparazón tiene la columna vertebral soldada. El especialista señaló que estas especies no deben ser molestadas ni intervenidas durante su proceso de desove.

Villagra explicó que los expertos utilizan guantes y luces rojas para monitorear a las tortugas y liberar a los juveniles. “Un peso como el de este ser humano lo que hace es lastimarla”, declaró el biólogo sobre el caso del creador de contenido.

Asimismo, indicó que el flash de la cámara daña y perturba a los ejemplares. Las autoridades ambientales de Omán confirmaron que tomaron las medidas legales necesarias contra los involucrados conforme a la legislación aplicable.