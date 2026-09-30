Bóer castiga a Rivas y se impone con amplia ventaja

Los Indios del Bóer respondieron con contundencia este martes al vencer 10-0 al Frente Sur Rivas en el segundo juego de la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares 2026.

La novena capitalina dominó el encuentro disputado en el Estadio Nacional Soberanía, apoyada en una ofensiva de 16 imparables y una sólida actuación desde el montículo. El Bóer abrió el marcador en el quinto episodio y protagonizó un rally de seis carreras en el sexto inning para tomar una amplia ventaja.

En el octavo capítulo agregó tres anotaciones más para sellar el nocaut y nivelar la serie a una victoria por equipo. El próximo encuentro se disputará este jueves en el estadio Yamil Ríos Ugarte de Rivas.