Indios del Bóer vencen 13 por 4 a los Dantos en el primer juego de cuartos de final 

Los Indios del Bóer ganaron 13 carreras por 4 a los Dantos en el primer partido de la serie de cuartos de final del Campeonato Superior de Béisbol Germán Pomares Ordóñez.

El conjunto capitalino vino desde atrás para adjudicarse la victoria en esta serie corta al mejor de tres encuentros.

La artillería del Bóer registró 18 imparables sin errores y 13 anotaciones, mientras que los Dantos sumaron 7 hits sin errores y 4 carreras.

Santos Gómez se llevó la victoria, Ronald Medrano cargó con el revés y Javier Robles conectó un cuadrangular decisivo para sellar el triunfo.