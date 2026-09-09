Bomberos inspeccionan sistemas eléctricos en mercado Oriental para prevenir incendios

Bomberos Unidos de Nicaragua y la Corporación Municipal de Mercados de Managua realizaron una inspección técnica en los sistemas eléctricos del sector de lácteos en el mercado Oriental para prevenir siniestros y garantizar la seguridad.

Las autoridades también verificaron el estado de los extintores y los sistemas de gas licuado de petróleo, y destacaron la importancia de no obstaculizar las rutas de evacuación.

Las supervisiones se realizan de forma continua en este populoso mercado, visitado diariamente por miles de compradores, que cuenta con una extensión de 162 manzanas y 52 hidrantes de vital importancia.