Christopher Rosales y Roxana Mendoza triunfan en combates internacionales de boxeo en Managua

Christopher El Látigo Rosales regresó al boxeo con una victoria importante frente al venezolano Isaac Ríos en combates internacionales realizados en Managua. Por su parte, Roxana Mendoza se impuso frente a la colombiana Paola Rincón.

El triunfo de Christopher Rosales le permite ganar un espacio en los rankings mundiales nuevamente y optar a oportunidades titulares. Rosales ganó el campeonato del mundo en el año 2018 frente a Daigo Higa y luego perdió la corona, permaneciendo inactivo del boxeo internacional.

Roxana Mendoza se impuso por decisión y retuvo el título Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo. La colombiana Paola Rincón venía de pelear contra la Barbie Juárez, una de las boxeadoras mexicanas campeonas del mundo en la actualidad.