Boxeo nicaragüense: 9 combates profesionales en dos carteleras

Gemelo Promotions y Guegüense Box anunciaron en conferencia de prensa el lanzamiento oficial de sus próximas carteleras de boxeo en Nicaragua, que se realizarán el 18 y 26 de septiembre en el Gimnasio Nicaragua a partir de las 6 de la tarde.

La velada de Gemelo Promotions, encabezada por el gemelo Félix Alvarado, incluirá nueve combates profesionales, entre ellos David Mercado contra el costarricense Abraham Orocú a 8 asaltos en 157 libras, y Daniel Tercero frente a Larry Olivas en 109 libras.

También participarán Oliver Acevedo vs Jeffrey Hernández, Roberto Cáceres vs Axel Funes, y Henry Moreira vs Julio Tercero, entre otros. El evento busca impulsar prospectos y nuevas figuras del boxeo nacional.