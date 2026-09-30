Bravos de Atlanta vencen a Phillies con cuadrangular de Austin Riley en la Serie de los Comodines

Los Bravos de Atlanta vinieron desde atrás para vencer 5 carreras por 3 a los Phillies de Filadelfia en el octavo episodio. Con este resultado, los Bravos están arriba 1-0 en la Serie de los Comodines de la Liga Nacional.

Un cuadrangular de Austin Riley de 3 carreras en el octavo episodio selló la remontada de los Bravos, que perdían 3 a 2 en ese inning.

También este martes se miden los Padres de San Diego a los Cachorros de Chicago en el partido número 1 de otra de las Series de los Comodines en la Liga Nacional.