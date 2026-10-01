Brote de chikungunya se mantiene en Centroamérica y deja pacientes con dolores articulares prolongados

El brote de chikungunya que inició en diciembre de 2025 se mantiene en toda América Latina y afecta principalmente a la región centroamericana. La enfermedad viral, transmitida por los mosquitos aedes aegypti y aedes albopictus, deja secuelas articulares en un grupo de pacientes.

El doctor René Urroz, especialista en ortopedia y salud pública, explicó que la enfermedad fue descrita por primera vez en 1953 en Tanzania.

Su nombre significa cuerpo encorvado o enrollado en el lenguaje de ese país, por la postura que adoptaban los pacientes debido al dolor muscular y articular.

Los primeros casos en América Latina aparecieron en 2013 en la isla de San Martín y luego se extendieron al Caribe y Centroamérica. Urroz señaló que los costos económicos del virus son extremadamente grandes para los países en desarrollo.