Bruno Mars y Karol G vuelven a despertar rumores de romance con su nuevo videoclip

Bruno Mars y Karol G volvieron a llamar la atención de sus seguidores tras el estreno del videoclip oficial de “Dance With Me”, una de las canciones que forman parte de The Romantic, el más reciente álbum del cantante estadounidense. La colaboración reúne nuevamente a ambos artistas después de su anterior trabajo musical.

En el videoclip, Bruno Mars aparece intentando conquistar a Karol G y llega hasta su balcón acompañado de músicos para ofrecerle una serenata. La cantante finalmente baja para encontrarse con él y ambos protagonizan una escena romántica que termina con un abrazo mientras los fuegos artificiales iluminan el momento.

La historia volvió a alimentar los rumores sobre una posible relación entre los dos artistas, especialmente por la química que muestran en pantalla y sus anteriores apariciones juntos. Sin embargo, ninguno ha confirmado públicamente un romance, por lo que las especulaciones continúan entre sus seguidores.