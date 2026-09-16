Brutal agresión por robo de 18 dólares termina en homicidio en Brasil

Un trabajador de una gasolinera en la ciudad de Braganza, en Pará, Brasil, falleció tras ser agredido con un trozo de madera por un ladrón que le robó 18 dólares en el desarrollo de sus funciones.

El dinero era parte de lo recogido por el hombre durante su jornada laboral. El ladrón esperó el momento de descuido y con un trozo de madera agredió al ciudadano.

La policía informó que debido a la gravedad de las heridas la víctima falleció cuando era atendida en un hospital. Tras realizar varios operativos policiales en la zona, se logró la captura del hombre a quien acusan por el delito de homicidio.