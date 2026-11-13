Buque cisterna impacta crucero con 129 pasajeros en el río Mississippi

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Un crucero que transportaba al menos 129 pasajeros, se volcó tras ser impactado por un buque cisterna mientras permanecía atracado en el río Mississippi, en Nueva Orleans, Estados Unidos. El accidente ocurrió este viernes y movilizó a equipos de emergencia.

De acuerdo con información del Puerto de Nueva Orleans, el buque Atlantic Asphalt colisionó alrededor de las 12:30 del mediodía con el American Heritage, perteneciente a la compañía American Cruise Lines.

La embarcación de pasajeros había llegado al puerto aproximadamente dos horas antes para iniciar el desembarque. Al momento del impacto, además de los 129 pasajeros, también se encontraban miembros de la tripulación.

El Atlantic Asphalt, de 160 metros de eslora, es un buque cisterna dedicado al transporte de asfalto y betún que navega bajo bandera de las Islas Marshall.