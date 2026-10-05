Buscan sobrevivientes tras accidente de avión militar con 32 personas a bordo, en Nigeria

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un avión militar de la Fuerza Aérea de Nigeria se estrelló este lunes en el estado de Ondo, al sur del país, mientras realizaba un vuelo entre Benín, capital del estado de Edo, y Lagos. En la aeronave viajaban 32 personas, 25 pasajeros y 7 miembros de la tripulación.

El ministro de Aviación y Desarrollo Aeroespacial, Festus Keyamo, informó que las autoridades perdieron comunicación con el avión, identificado con la matrícula NGR 931, alrededor de las 09:13 horas locales, luego de varios intentos fallidos por establecer contacto vía radio.

Posteriormente, los equipos de emergencia localizaron los restos de la aeronave cerca de la base naval de Igbokoda, en Ondo, donde fueron desplegados equipos de búsqueda y rescate.

La Fuerza Aérea de Nigeria confirmó que el aparato cumplía una “misión rutinaria” cuando ocurrió el accidente. Las autoridades mantienen las operaciones en la zona mientras trabajan para determinar qué provocó el siniestro.

El director de Relaciones Públicas e Información de la Fuerza Aérea, comodoro del aire Ehimen Ejodame, señaló que las operaciones se desarrollan en coordinación con las autoridades locales y los organismos de emergencia.

Los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda e investigación para esclarecer lo ocurrido y confirmar el estado de las personas que viajaban a bordo.