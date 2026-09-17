Lluvias y vientos provocan la caída de ocho árboles y daños materiales en Ticuantepe

Las fuertes lluvias y vientos registrados en las últimas horas provocaron el colapso de ocho árboles en el municipio de Ticuantepe, en Managua. La caída de los árboles ocasionó afectaciones y detuvo el tráfico vehicular en varios sectores de la localidad.

Los árboles cayeron en los sectores La Francia 1, La Francia 2, La Borgoña y Pablo Calero, lo que dificultó temporalmente el paso de los vehículos y de las familias de la zona.

Las fuertes precipitaciones y los vientos también provocaron notables daños materiales en las infraestructuras del Museo del Café y el Mariposario, ubicados dentro del Parque Natural El Edén.

Ante la emergencia, brigadistas del Comupred y Bomberos Unidos se desplegaron inmediatamente para asegurar labores de limpieza, despeje de las calles afectadas y el bienestar de la población.