Calor de hasta 36 grados azotará zonas occidental y central de Nicaragua durante las próximas horas

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Las temperaturas máximas alcanzarán entre 34 y 36 grados en las zonas occidental y central de Nicaragua durante las próximas horas.
Los meteorólogos advierten que el ambiente muy caluroso predominará en el territorio nacional.
Las lluvias podrían registrarse principalmente en las regiones Caribe y noroccidente del país debido a bajas presiones atmosféricas.
Se esperan lluvias ligeras a moderadas desde Guapán hacia San Carlos, así como precipitaciones puntuales en el norte.
Entre las zonas mencionadas figuran Estelí, Matagalpa, León y Chinandega, con algunas lloviznas hacia las cuatro de la tarde.