Calor de hasta 36 grados azotará zonas occidental y central de Nicaragua durante las próximas horas

Meteorólogos no descartan lluvias en las regiones Caribe y noroccidente del país.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 34 y 36 grados en las zonas occidental y central de Nicaragua durante las próximas horas. 

Los meteorólogos advierten que el ambiente muy caluroso predominará en el territorio nacional. 

Las lluvias podrían registrarse principalmente en las regiones Caribe y noroccidente del país debido a bajas presiones atmosféricas. 

Se esperan lluvias ligeras a moderadas desde Guapán hacia San Carlos, así como precipitaciones puntuales en el norte. 

Entre las zonas mencionadas figuran Estelí, Matagalpa, León y Chinandega, con algunas lloviznas hacia las cuatro de la tarde.