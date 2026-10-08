Calor de hasta 36 grados azotará zonas occidental y central de Nicaragua durante las próximas horas

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 34 y 36 grados en las zonas occidental y central de Nicaragua durante las próximas horas.

Los meteorólogos advierten que el ambiente muy caluroso predominará en el territorio nacional.

Las lluvias podrían registrarse principalmente en las regiones Caribe y noroccidente del país debido a bajas presiones atmosféricas.

Se esperan lluvias ligeras a moderadas desde Guapán hacia San Carlos, así como precipitaciones puntuales en el norte.

Entre las zonas mencionadas figuran Estelí, Matagalpa, León y Chinandega, con algunas lloviznas hacia las cuatro de la tarde.