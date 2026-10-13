Cámara capta a conductor dormido antes de volcar su camión en Zimbabue

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Una cámara ubicada en el interior de un camión captó el momento en que el conductor, visiblemente cansado, cerró los ojos y se quedó dormido. El automotor salió de la carretera y volcó, en un hecho ocurrido en Zimbabue.

El hombre intentó reaccionar por un momento, pero el cansancio terminó doblegándolo.

Los equipos de emergencia que llegaron al sitio informaron que la vida del conductor está fuera de peligro.

El hombre resultó con algunas lesiones en su cuerpo, según el reporte de los equipos de rescate.

El accidente generó daños materiales, aunque no terminó en tragedia. La cámara interna del vehículo registró la secuencia completa del cansancio del conductor.