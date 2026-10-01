Cámaras captan a sujeto armado intentando asaltar a un motociclista en Estelí

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto intenta asaltar a un motociclista en la ciudad de Estelí. El delincuente trató de intimidar a la víctima con un arma de fuego.

El video fue captado por una cámara de seguridad ubicada en una vivienda y publicado en redes sociales. En las imágenes se ve que un sujeto, al observar que se aproxima una motocicleta, se ubica en medio de la calle mientras amenaza con hacer uso de un arma de fuego.

Sin embargo, en esta oportunidad el chofer continuó con su marcha. Luego se ve a otro hombre que se acerca donde está el delincuente armado. El hecho sucedió el pasado 28 de septiembre a eso de la 1 y 20 minutos de la madrugada.