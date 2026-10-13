Cámaras captan a dos sujetos robando en pulguería del Residencial Bolonia

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos ingresaron a un establecimiento del Residencial Bolonia, en Managua, y sustrajeron dinero en efectivo y objetos de valor.

El robo ocurrió la mañana de este martes en el Pulguero Doña Nati, ubicado en el costado norte de un conocido Centro Comercial de la zona. Los supuestos ladrones cortaron las verjas del negocio para ingresar.

La propietaria del negocio, Natividad del Socorro Castro, relató que dos sujetos llegaron por la parte delantera. Uno de ellos ingresó al local y el otro esperó afuera, según su testimonio.

Castro señaló que los supuestos ladrones ya venían preparados, porque traían con qué llevar las cosas. La dueña recibió una llamada a las 4 de la mañana de un vecino que le avisó que estaban llevando todo.

Castro llamó a un empleado y ambos llegaron al negocio a las 4:15 de la mañana. Al llegar, encontraron todo abierto y la ventana violentada, según su relato.

Los supuestos ladrones se llevaron el dinero de la caja fuerte de la venta del día sábado. Castro estimó que la suma sustraída fue de aproximadamente 6 mil córdobas.

Además, se llevaron 3 televisores plasma, 3 corralitos, coches, patinetas, radios Bluetooth y cables. La propietaria describió a los supuestos ladrones como calculadores y fríos, y señaló que uno de ellos se reía afuera del negocio.

Castro dijo que lleva 8 años trabajando en el lugar y que nunca le habían robado. La propietaria expresó que está asustada porque el sujeto arrancó las verjas con furia.