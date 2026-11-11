Camión repartidor en retroceso atropella mortalmente a anciana de 79 años en El Jicaral 

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Un camión repartidor de bebidas gaseosas atropelló mortalmente a Silvia del Socorro Flores Trujillo, de 79 años, cuando retrocedía en la comunidad Las Mojarras, en El Jicaral, departamento de León.

Las cámaras de seguridad de una vivienda captaron el momento del impacto, ocurrido la tarde del martes 10 de noviembre.

El conductor del vehículo, identificado como Sammy José Sánchez Chávez, de 22 años, realizaba una maniobra de retroceso en dirección de sur a norte cuando se produjo la tragedia.

De acuerdo con información de medios de comunicación locales, la anciana falleció en el lugar debido a las graves lesiones.