Camioneta a alta velocidad impacta a motociclista y le provoca muerte instantánea en Tipitapa

Un motociclista falleció de manera instantánea tras ser impactado por una camioneta en el kilómetro 39 de la carretera hacia Las Canoas, en Tipitapa.

El conductor del vehículo fue detenido por la Policía mientras los forenses trasladaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal.

El fallecido fue identificado como Ever Antonio Quintero Hernández, quien se dirigía a su vivienda tras almorzar y traer una herramienta para un trabajo de soldadura.

Testigos señalaron que la camioneta aventajó a alta velocidad en una zona poblada e invadió el carril contrario cuando la víctima ingresaba al barrio Rolando Orozco.

Las investigaciones policiales y los testimonios serán suficientes pruebas para abrir un proceso por homicidio imprudente.