Camioneta cae al fondo de un cauce en La Garita tras invasión de carril 

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Dos personas resultaron ilesas la mañana de este miércoles tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el sector de La Garita, sobre la carretera que conduce hacia Boaco. La camioneta en la que viajaban terminó dentro de un cauce.

El percance ocurrió cuando el conductor del vehículo con matrícula de Managua perdió el control de la unidad. De acuerdo con el testimonio brindado fuera de cámara por uno de los ocupantes, el incidente se desencadenó cuando intentaron esquivar a un motorizado que les invadió el carril de manera repentina.

Al lugar se desplegó una unidad de la Cruz Blanca para brindar los primeros auxilios a los involucrados. Tras ser valorados, los especialistas determinaron que ninguno presentaba lesiones de gravedad.