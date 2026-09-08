Camioneta vuelca tras impactar contra valla metálica en carretera Panamericana en Estelí

Una camioneta de color blanco volcó tras impactar contra una valla metálica en la carretera Panamericana, en las cercanías de la base militar que conduce hacia el municipio de Condega, departamento de Estelí. El conductor y su acompañante resultaron ilesos.



De acuerdo con fuentes extraoficiales, el accidente habría ocurrido cuando el conductor perdió el control del timón y no pudo maniobrar adecuadamente para evitar el impacto.

Conductores que transitaban por el sector se detuvieron para auxiliar a los ocupantes y ayudarlos a salir del vehículo volcado. El propietario fue identificado como Darwin Morales, quien se dirigía hacia la ciudad de Estelí para realizar diligencias personales.