Cáncer de mama también afecta a perras y la palpación mensual ayuda a detectar tumores a tiempo

El cáncer de mama no solo afecta a los seres humanos, también afecta a las perras y a las gatas. Así lo advirtió el veterinario Noel Martínez en Acción 10.

La mejor forma de prevenirlo es el chequeo rutinario desde los 6 meses de edad, explicó el especialista. Las perras pueden tener entre 6 y 16 glándulas mamarias, por lo que la palpación debe hacerse pezón por pezón en forma circular.

Si se detecta una pelotita rara, hay que llevar a la mascota al veterinario de inmediato. La mayor incidencia de carcinoma mamario se reporta en perras de 7 años en adelante. Las secreciones color marrón y el dolor al palpar son señales de alerta.