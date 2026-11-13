Managua: Hombre ordena a su cadete quemar caponera tras aviso de IRTRAMMA

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

En redes sociales circula el caso de un hombre que mandó a su cadete a quemar su propia caponera cuando un inspector del Instituto Regulador del Transporte del Municipio (IRTRAMMA) le avisó que trasladarían la unidad al depósito municipal en el sector del Zumen, en Managua.

Un video difundido muestra al presunto dueño de la caponera y su supuesta pareja sentimental discutiendo con un inspector de IRTRAMMA .

Lo insólito del caso es que presuntamente el propio propietario habría ordenado a su cadete incendiar la caponera tras la notificación del inspector.

El hecho ocurrió el pasado jueves en el sector de El Zumen, aunque las imágenes del suceso fueron difundidas hasta este viernes.

Al lugar acudieron miembros de los bomberos, quienes lograron sofocar las llamas, aunque el vehículo quedó reducido a chatarra.