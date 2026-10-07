Policía captura a más de 100 personas vinculadas a homicidios, asaltos y tráfico de drogas en Nicaragua

Los operativos incautaron armas de fuego cocaína y marihuana en varios departamentos.

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La Policía Nacional capturó a 98 personas presuntamente implicadas en delitos de alta peligrosidad durante operativos en la capital y varios departamentos. 

Entre las evidencias incautadas destacan armas de fuego y cargamentos de estupefacientes. 

En Managua fueron capturados 46 sujetos por homicidio, robo con intimidación, robo con violencia y robo con fuerza. 

En los departamentos se detuvo a otros 52 individuos, de los cuales 7 están señalados por homicidios en Boaco, Rivas, Estelí, Matagalpa y el Triángulo Minero. 

Las fuerzas del orden incautaron 35 libras de marihuana, más de 3.6 kilos de cocaína y 717 gramos de crack.