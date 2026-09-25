Capturan en Costa Rica a nicaragüense acusado de abuso de menor y venta de drogas

Un joven de 25 años, identificado con el apellido Bermúdez y de nacionalidad nicaragüense, fue capturado en una vivienda de El Llano en San Miguel de Desamparados, San José, Costa Rica. Se le acusa de presunto abuso de una menor de edad y de venta de droga.

De acuerdo con información preliminar, la investigación comenzó en el año 2025 luego de que los agentes recibieran información confidencial sobre una presunta relación entre el sospechoso y una menor de entre 13 y 15 años, a quien presuntamente además le suministraba drogas.

Durante el allanamiento, los agentes encontraron varios aparatos electrónicos utilizados aparentemente para almacenar y dosificar droga, dinero en efectivo, así como marihuana y cocaína. Según la investigación, el sujeto habría sido vecino de la menor de edad y posteriormente ambos habrían iniciado una relación sentimental.