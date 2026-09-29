Capturan a tres sospechosos del homicidio de un nicaragüense en San José, Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica confirmó la captura de tres sospechosos del homicidio del nicaragüense Azdrúbal López, de 57 años, ocurrido el pasado 24 de septiembre en la avenida 6 de San José.

Según informó el subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, entre los detenidos figuran Sánchez, de 40 años; Sotela, de 33; y una femenina menor de edad, quienes son vinculados al asalto que culminó en homicidio.

La investigación estableció que la adolescente aparentemente marcó a la víctima, y luego López fue interceptado por los dos sujetos, quienes mediante una acción conocida como candado chino o llave el popo le ocasionaron la muerte en el sitio y le sustrajeron el teléfono celular.

El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad, lo que facilitó el seguimiento: los sospechosos tomaron rumbo hacia la zona del Pacífico, abordaron un vehículo público y fueron ubicados en la zona de Sagrada Familia, donde los agentes de investigación los detuvieron en horas de la tarde del lunes 28 de septiembre y los presentaron a la orden del Ministerio Público.

La víctima era conocida en el sector porque trabajaba como zapatero y era originario del departamento de Masaya, y el crimen causó consternación entre quienes presenciaron el ataque.