Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Un nicaragüense fue capturado en Costa Rica tras ser principal sospechoso del homicidio de un maestro identificado como Luis Guillermo Barboza, en marzo del 2025.

La captura se realizó el sábado 14 de noviembre en el centro de Puerto Jiménez, cuando el sujeto circulaba a bordo de una motocicleta.

El hombre habría sido abordado por los oficiales, tras verificar sus datos confirmaron que mantenía una orden de captura vigente. Así lo dio a conocer el capitán Ángel Porras, jefe de la delegación de la Fuerza Pública de Puerto Jiménez. Ahora, enfrentará el proceso judicial correspondiente.