Policía reporta más de 80 capturas en una semana y decomisa droga en varios departamentos de Nicaragua

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La Policía Nacional reportó la captura de 88 personas vinculadas a distintos hechos delictivos durante los operativos ejecutados en la última semana en todo el país.

Las acciones forman parte de las labores de prevención e investigación para garantizar la seguridad ciudadana, según el reporte oficial. Del total de detenciones, 52 se concentraron en Managua.

En la capital, 16 personas fueron detenidas por robo con intimidación y asalto, mientras que ocho quedaron arrestadas por robo con violencia. Otras 25 fueron capturadas por robo con fuerza y tres por abastecimiento de droga.

En el resto del territorio nacional se contabilizaron 36 capturas adicionales. Entre ellas resalta una persona detenida por homicidio en el departamento de Matagalpa.

Las autoridades reportaron cinco detenciones por robo con intimidación en León, Rivas, Chinandega y el Triángulo Minero.

Además, siete personas fueron arrestadas por robo con violencia en León, Chinandega, Granada, Masaya, el Triángulo Minero y El Rama.

Durante estos operativos, la policía ocupó como evidencias 14 libras y más de un kilo de marihuana, 469 gramos de crack, una pistola, teléfonos celulares y dinero en efectivo.