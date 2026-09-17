Boxeadores regresan al ring en la velada “Puños Patrios” que se realizará en Managua

La próxima cartelera de Gueguense Box Promotions se realizará en el Centro de Convenciones Crowne Plaza, en Managua. El evento, denominado “Puños Patrios”, incluye el combate por el título Fedelatin de las 115 libras entre Paola Rincón y Roxana Mendoza.

La velada también marca el retorno de Christopher El Látigo Rosales contra Isaac Arias en una pelea internacional.

Los protagonistas expresaron su preparación para los combates y su intención de buscar oportunidades titulares en sus respectivas categorías. Las peleadoras destacaron la importancia de cada enfrentamiento y su enfoque en el presente.