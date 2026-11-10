Ecuador: Corriente de la Cascada de Julián arrastra a una mujer y un poblador salva a otra

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Una mujer fue arrastrada por la fuerte corriente de la Cascada de Julián, ubicada en la parroquia Quiroga del cantón Bolívar, Ecuador.

Los últimos minutos de vida de la víctima quedaron grabados en un video que se ha vuelto viral en redes sociales.

Al parecer, la mujer había llegado al sitio en compañía de otras personas y fueron sorprendidas por la repentina crecida del río.

En las imágenes se observa que una segunda mujer estuvo a punto de correr con la misma suerte.

Sin embargo, logró salvarse gracias a la intervención de un habitante del sector, quien reaccionó rápidamente para sacarla del agua.