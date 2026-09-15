Cefaleas frecuentes: especialista explica cuándo el dolor de cabeza requiere atención de emergencia

Las cefaleas o dolores de cabeza pueden clasificarse en primarias y secundarias según su origen, y su tratamiento depende de la causa que las desencadena.

La doctora Laura Madrigal explicó que identificar el patrón del dolor es clave para saber cuándo requiere atención de emergencia y cuándo puede manejarse en casa.

El dolor de cabeza no proviene directamente del tejido cerebral, sino de estructuras como vasos sanguíneos, meninges, músculos y nervios ubicados en la cabeza y el cuello.

Las cefaleas primarias, como la tensional, la migraña y la cefalea en racimos, no tienen una enfermedad que las produzca.

Las secundarias se asocian a lesiones, traumatismos, tumores, infecciones o patologías metabólicas que requieren mayor cuidado.